У Росії показали ракету, що порушує договір з США

Характеристики модернізованої ракети.



Міноборони Росії провело брифінг для іноземних військових аташе, на якому була показана ракета 9М729, яка, на думку США, порушує договір про ракети.

Як повідомив начальник Ракетних військ і Артилерії РФ Михайло Матвіївська, ракета є модернізованим варіантом ракети 9М728, що входить до складу комплексу Іскандер-М, пише .

“Модернізація крилатої ракети 9М728 була спрямована на підвищення потужності бойової частини і точнісних характеристик. Ракети 9М728 і 9М729 уніфіковані по більшості основних агрегатів”, – сказав Матвіївська.

За його словами, на ракеті 9М729 розміщено бойове оснащення підвищеної могутності і новий бортовий комплекс управління, що забезпечує більш високу точність ураження цілі.

“Зміна кількості боєзаряду і впровадження додаткової апаратури при збереженні діаметра ракети призвело до збільшення її довжини і відповідно розміру транспортно-пускового контейнера. Загальна довжина транспортно-пускового контейнера зросла на 53 сантиметри”, – зазначив Матвіївська.

Він підкреслив, що ракети 9М728 і 9М729 споряджаються боєголовкою і заправляються паливом тільки в заводських умовах.

“Маса палива при цьому забезпечує максимальну конструктивну дальність польоту, обмежену вимогами договору. У війська вони поставляються в спеціальних контейнерах. Зміна маси палива та дозаправка ракети у військових умовах неможливі. У військах здійснюється тільки зберігання ракет, їх зміст на пускових установках і транспортно-заряджаючих машинах та проведення регламентних робіт”, – сказав Матвіївська.

За його словами, максимальна дальність польоту ракети 9М729 зменшилася на 10 кілометрів і становить 480 кілометрів. “Зазначена дальність була підтверджена в ході СКШУ Захід-2017”, – сказав представник Міноборони РФ.