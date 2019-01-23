У США судять лікаря за продовження життя пацієнта

До суду подали родичі пацієнта.



Сім’я померлого від хвороби Альцгеймера американця подала в суд на його лікаря, який призначив ще живого пацієнта антибіотики, що дозволили йому прожити ще місяць.

Про це повідомляє Daily Mail.

Житель Нью-Йорка Джеральд Грінберг дізнався про свою хворобу в 2010 році. Через рік, будучи у віці 63 років, він написав заповіт, в якому попросив «не вводити рідини внутрішньовенно і не давати антибіотики» у разі погіршення якості його життя. У 2016 році через прогресуючу хворобу він вже не впізнавав жінку і синів.

Згідно з судовими документами, в листопаді 2016 року Грінберг був доставлений в лікарню, її лікуванням займався доктор Дієго Ескобар. Сім’ї пацієнта повідомили, що його стан говорило про неможливість відновити нормальні фізичні і розумові здібності», тому рідні Грінберга вирішили дозволити йому померти і вручили копію заповіту лікарям.

Незважаючи на задокументированную волю американця, Ескобар призначив йому ряд аналізів і ввести внутрішньовенні антибіотики. Початковий діагноз припускав, що пацієнт проживе не більше чотирьох днів. В результаті він помер через місяць з-за зневоднення.