В Ла-Манші знайшли уламки літака, що перевозив відомого футболіста

Знайдені різні уламки і предмети.



В районі пошуку зниклого літака з футболістом Еміліано Салой в Ла-Манші знайдені різні уламки і предмети. Про це в середу, 23 січня, повідомив головний спеціаліст з льотних досліджень Нормандських островів Джон Фіцджеральд в ефірі Sky Sports.

“Пошуковий літак виявив різні уламки і направив рятувальну шлюпку і рибальський човен до місця пошуків. Подушка, яскраво-помаранчевий предмет поруч з тьмяно пофарбованої коробкою і безліч білосніжних предметів, що плавають уздовж злегка вигнутого шматка білого металу. Ось інформація, яку я тільки що отримав”, – повідомив Фітцджеральд.

Повідомляється, що уламки повітряного судна виявила поліція Гернсі.