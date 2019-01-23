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Названа загальна сума світового боргу

23.01.2019

Названа общая сумма мирового долгаСвітовий борг значно збільшився

Учасники Всесвітнього економічного форуму, який відкрився у швейцарському Давосі 22 січня, повідомили, що в світі накопичилося 247 трлн доларів боргу, в тому числі 63 трлн доларів, взятих центральними урядами.

В ході панелі “Переосмислення світового фінансового ризику” форуму під загальною назвою “Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції” зазначалося, що рівень корпоративного і державного боргу фактично вище, ніж до фінансової кризи.

“Глобальна боргове навантаження значно вище, ніж до світової фінансової кризи, близько 225% ВВП”, – сказано в публікації.

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