У США пішов з молотка еротичний малюнок загиблого репера

Малюнки були присвячені його дівчині



В кінці грудня аукціонний будинок Steiner Auctions виставив на торги серію еротичних ілюстрацій і любовний лист, яке належало покійному реперу Тупаку Шакуру. Як повідомляє видання TMZ, малюнки придбав 60-річний чоловік, чиє ім’я не називають. Покупка обійшлася йому в $ 21 тисячу.

Повідомляється, що еротичні ілюстрації були намальовані Тупаком під час перебування у виправній колонії в Даннеморе в 1995 році. Малюнки присвячені його дівчині Дезіре Сміт, з якою він на той час зустрічався. Відверті зображення супроводжуються підписами «Сильно нудьгую по тобі» і «Назавжди з любов’ю».



