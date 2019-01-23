У Луцьку в школах відсторонили від навчання більше тисячі нещеплених від кору дітей

У Луцьку до навчання в школах не допускають дітей, які не мають щеплень від кору. Про це повідомляється на сайті Луцької міськради.

Відзначається, що всього 1098 дітей були відсторонені від навчання через відсутність щеплень. Директори шкіл діють згідно з розпорядженням голови ОДА від 1 листопада 2018 року.

“Треба приймати конкретні заходи, тому що роз’яснювальна робота не дала тих результатів навіть через 3 тижні канікул. Було рекомендовано не дозволяти відвідування установ дошкільної та загальної середньої освіти дітям, яким не проведена вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень”, – заявила заступник начальника управління освіти Луцької ради Тетяна Сылка журналістам, трансляцію вів телеканал “112 Україна”.

Лікарі нагадують, що запобігти захворювання може тільки вакцинація.

“Ми не можемо вплинути, ми не маємо юридичного права взяти дитину за руку і завести на щеплення. Тому я дуже за те, щоб усувати цих дітей від навчання в школах. Тільки вакцинація і ревакцинація може запобігти випадки захворювання на кір”, – зазначила керівник Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.

За даними Моз, в Україні з початку року п’ять осіб померли від кору.

Кір – інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі і на поверхнях до двох годин після того, як хворий покинув приміщення. Захворювання може призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладнення та смерть від цієї хвороби – вакцинація. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться в зоні ризику.