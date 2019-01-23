У Німеччині різко скоротилася кількість біженців

Оновлена статистика подачі заяв за 2018 рік.



Кількість людей, які подавали заяви на отримання притулку в Німеччині, різко скоротилася в минулому році в порівнянні з піковими показниками міграційного кризи.

За даними німецького уряду, в 2018 році було подано 185 853 заяв на надання притулку, що на 16% менше, ніж у попередньому році.

З цих заяв близько 161 931 надійшли від заявників, які подавалися вперше, тоді як трохи менше 24 тисяч були повторними запитами. Більшість заяв на притулок подавали вихідці з Сирії, Іраку, Афганістану та Ірану.

Для порівняння, у 2016 році після хвилі прибуття мігрантів з Близького Сходу було подано 722 тисяч заяв.

Також повідомляється, що в минулому році в Німеччину переїхали близько 1,5 мільйона чоловік, що значно менше, ніж у попередні роки. 67% прибулих приїхали з іншої європейської країни.

Нагадаємо, влада Німеччини в минулому році депортували в інші країни Європейського Союзу рекордна кількість прохачів притулку.