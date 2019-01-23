«Плоскоземцы» відправляться в круїз. Але вони не знають головну ідею морської навігації

В наступному році прихильники теорії про «плоскої Землі» відправляться в морський круїз, який спонсорує конференція Flat Earth International Conference. Деталі подорожі невідомі, але як мінімум один факт вже викликає посмішку: вся морська навігація базується на факті, що наша планета — куляста, передає The Guardian.

Про це виданню розповів Хенк Кейер — чоловік, 23 роки пропрацював капітаном круїзного лайнера і пройшов два мільйони миль. Сучасні системи позиціонування начебто GPS і зовсім працюють завдяки безлічі супутників, які знаходяться на орбіті Землі — само собою, круглою.

Всього на орбіті знаходиться 24 основних супутники для GPS. Кейер запевняє, що якби Земля плоскою, вистачило б і трьох. Але саме через форми нашої планети необхідно значно більше супутників, щоб покрити всі ділянки.

The Guardian зв’язався з представниками Flat Earth International Conference для уточнення інформації про круїзі, але ті поки не відповіли. Ресурс передбачає, що «плоскоземцы» захочуть зібрати екіпаж з однодумців, але тут проблема. Хенк Кейер запевнив, що ніколи не бачив капітана, який вірив у теорію про плоскої Землі.