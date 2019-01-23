Навіщо Росія хоче замінити білоруський рубль російським?

В якості одного з умов компенсації Білорусі втрат від податкового маневру в РФ, російською стороною запропонована ідея введення в РБ російського рубля. При цьому влада Росії, схоже, мають на меті не економічні, а іміджеві цілі, зазначається belrynok.by.

В якості одного з умов компенсації Білорусі втрат від податкового маневру в РФ, російською стороною запропонована ідея введення в РБ російського рубля. При цьому влада Росії, схоже, мають на меті не економічні, а іміджеві цілі.

Проект введення російського рубля як єдиної валюти Союзної держави РБ і РФ, як ще зовсім недавно здавалося, був надійно поховано років десять тому. Але ні, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 13 грудня 2018 року на засіданні Ради міністрів Союзної держави відродив небіжчика: «Хочу особливо підкреслити: Росія готова і далі просуватися по шляху будівництва Союзної держави, включаючи створення єдиного емісійного центру, єдиної митниці, суду, рахункової палати у тому порядку, який передбачений Договором про створення Союзної держави від 8 грудня 1999 року». Після цієї заяви російського прем’єра в білоруському Нацбанку повідомили, що існує чимало місць, де обговорюються інтеграційні питання, але ніде не було розмови про єдиний емісійний центр.

Проект реанімовано президентом РФ

Здавалося, що проект знову відправився на спокій. Але немає. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході що відбулася 18 січня поточного року зустрічі з колишніми міністрами закордонних справ РБ сказав наступне: «Якщо мені хтось починає говорити про об’єднання, то знову ж таки з даху: давай загальну валюту. Ми не проти спільної валюти, але це повинна бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії. Повинен бути емісійний центр, створений на рівних умовах».

Особистість цього таємничого «хтось» президент Білорусі не розкрив, але стало ясно, що ідея про введення російського рубля в союзній державі дійсно кимось реанімована. Не став говорити, хто це зробив, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який 16 січня на великій прес-конференції за підсумками 2018 року заявив, що в ході проведених нещодавно зустрічей президентів РБ і РФ обговорювалися конкретні речі типу дій «щодо формування єдиної грошової одиниці, єдиної грошово-кредитної політики, податкової політики». Ким обговорювалися ці питання, він не уточнив, але якщо врахувати, що вони обговорювалися з президентом РБ Олександром Лукашенко, як той зізнався, то виходить, що цей таємничий незнайомець не інакше як президент Росії Володимир Путін.

Російська сторона ніяк не прояснила, навіщо президенту РФ потрібна єдина валюта в Союзній державі, якщо не вважати загальних міркувань про необхідність більш тісної інтеграції економік. Але, судячи з дій російських властей в останні місяці, є цілком конкретна причина. У Росії надзвичайно популярною стала ідея про тотальну дедоларизації, причому як усередині країни, так і у зовнішній торгівлі. Виникла вона не від хорошого життя, а внаслідок зростання загрози відключення Росії від світової системи доларових платежів, а також заморозки її доларових активів. У зв’язку з цим Банк Росії в 2018 році скоротив свої доларові резерви в доларах мало не до нуля.

Проблему, такою, як вона бачиться російським чиновникам, що відбувся на минулому тижні Гайдарівському форумі описав прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що США своїми діями, такими як санкції і протекціонізм, самі постійно дають підживлення ідеї про дедоларизації. На думку Дмитра Медведєва, в світі буде зростати тенденція до зниження залежності національних економік від долара. Президент РФ незадовго до цього в ході щорічної прес-конференції в грудні 2018 року говорив приблизно те ж саме.

Частково процес дедоларизації в світі дійсно йде, однак він зачіпає, в основному країни, проти яких США самі ввели санкції. Зокрема, Індія і Іран в січні 2019 року домовилися про проведення розрахунків за іранську нафту в індійських рупіях, але це відбулося у зв’язку з проблемами при здійсненні таких розрахунків у доларах.

Там, де таких проблем немає, ніхто від доларів не біжить. Навіть Китай воліє російського рубля долар. У грудні 2018 року міністр фінансів РФ Антон Силуанов повідомив, що Китай взагалі відмовився від підготовки угоди про розрахунки РФ і КНР в національних валютах. Більш того, 88% російського експорту в Китай оплачується в доларах, і ця величина не знижується.

Російський рубль став непривабливим

Причина такого становища в тому, що російський рубль нікому не потрібен. Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін в листопаді 2018 року охарактеризував ситуацію наступним чином: «Рубль як валюта менш стабільний, ніж будь-яка інша. В світових розрахунках потрібно більш стабільна одиниця виміру. Тому перехід на розрахунки в рублях – це додаткові валютні ризики і це, по суті, витрати». Тобто, переходити на російські рублі просто невигідно.

Підвищена волатильність курсу російського рубля робить його для Білорусі нецікавим і навіть потенційно шкідливим для економіки. Адже, наприклад, в Європі вводилася єдина валюта для того, щоб знизити волатильність і валютні ризики для невеликих країн. Але в даний час джерело волатильності валютних ризиків – це Росія, а не Білорусь.

У ті роки, коли виникла ідея введення російського рубля як валюти Союзної держави, ситуація була зовсім іншою. Угода про введення єдиної грошової одиниці і формування єдиного емісійного центру Союзної держави було підписано в листопаді 2000 року. Передбачалося, що вже в 2005 році роль єдиної грошової одиниці Союзної держави буде виконувати російський рубль. Тоді той був привабливий: його курс був стабільним, а купівельна спроможність високою. Цим він вигідно відрізнявся від білоруського рубля. Тому введення російського рубля в Білорусі в ті роки мало сенс, так як наша країна вирішила б проблеми з валютними резервами і стабільністю білоруського рубля.

Для Росії цей проект великого значення не мав, він носив, швидше, захисний характер від непередбачуваних дій партнера з друкарським верстатом. Тому в РФ і не хотіли допускати РБ до емісійного центру, побоюючись, що білоруська влада почнуть активно друкувати російські рублі, як вони раніше робили це з білоруськими. Сторони так і не домовилися з цього приводу, і проект був забутий.

З тих пір багато чого змінилося. Білорусь вже кілька років проводить жорстку грошово-кредитну політику, створені і валютні резерви, хоча і за рахунок зовнішнього боргу. Особливої потреби в забезпеченні стійкості білоруського рубля немає.

Що стосується російського рубля, то він став зовсім іншим. У 2013 році Банк Росії очолила Ельвіра Набіулліна, змінивши Сергія Ігнатьєва. Політика ЦБ кардинально змінилася, і всього за кілька років він на пару з Мінфіном перетворили російський рубль з однією з найнадійніших в одну з найбільш волатильних і непривабливих валют у світі. Тому для Бєларусі зараз і немає сенсу вводити у себе російський рубль.

Імідж плюс патріотизм

З іншого боку, Росії єдина валюта в союзній державі, навіть якщо це буде російський рубль, з точки зору економіки теж не потрібна. Теоретично в майбутньому РФ може отримати деякі преференції від збільшення обсягу емісії рублів, крім того, придбає якісь важелі тиску на владу РБ. Але це в майбутньому, до того ж ясно, що за це доведеться платити, причому багато, так як Білорусі треба додатково компенсувати ризики, пов’язані з переходом на нестабільний і непривабливий російський рубль. Тут компенсації нафтового маневру може виявитися недостатньо. Треба вважати.

А ось іміджеві придбання для Росії очевидні: президент і прем’єр-міністр РФ зможуть сказати про значний крок вперед у справі дедоларизації, підтвердивши тим самим свої припущення про зниження ролі долара у світовій економіці.

Є й інший аспект цього проекту. Все ж російський рубль, навіть у його нинішньому жалюгідному стані, це бренд, і його підтримка вписується в рамки хвилі патріотизму, яка охопила Росію в останні роки. Тому відмовлятися від рубля просто нерозумно. В той же час над ним нависла цілком конкретна загроза, причому з боку союзників РФ – країн, що входять до ЄАЕС. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв кілька років тому, ще до створення ЄАЕС, запропонував ввести єдину валюту країн – учасниць Митного союзу. Для неї навіть назва була придумана – алтин. Тепер ця ідея обговорюється в рамках ЄАЕС. Природно, що Росії якийсь там алтин абсолютно не потрібен, як з економічних, так і з патріотичних міркувань. В таких умовах введення російського рубля в Білорусі в рамках інтеграції з Росією стала б добрим прикладом для здійснення подібної операції і в рамках ЄАЕС.

Таким чином, ідея відродження проекту введення російського рубля як єдиної валюти союзній державі належить, мабуть, патріотичного блоку в керівництві РФ, тобто Володимиру Путіну, Сергію Лаврову, і, можливо, якимось радників президентів. І має вона іміджеві та патріотичні цілі. У разі успіху можна буде порадіти досягненням у справі дедоларизації і похвалитися зростанням ролі рубля в світі.

Що стосується фінансових відомств РФ, то вони не належать до патріотичного блоку, тому зазначені вище цілі, як, втім, і Союзна держава РБ і РФ, їх в принципі не цікавлять. Це пояснює повідомлення білоруського Нацбанку про те, що ідея введення російського рубля як єдиної валюти Союзної держави ніде не обговорюється. Для російських чиновників від фінансів ця ідея, схоже, виявилася таким же сюрпризом, як і для білоруських.

Тобто, про економічну сторону питання поки що, схоже, ніхто не думав. Але Володимир Путін дав вказівку, створена комісія з інтеграції РБ і РФ, якій і належить цим зайнятися. Можна очікувати, що вердикт комісії з приводу ідеї виявиться негативним, так як економічний ефект від її реалізації в поточних умовах буде швидше негативним, ніж позитивним, причому для обох країн. В перспективі ситуація може змінитися на чиюсь користь, але білоруські та російські чиновники про це домовитися явно не зможуть, тому що обидві сторони цей проект не цікавить. Тому він, мабуть, незабаром буде похована вдруге.