У Болгарії позбавили громадянства російського олігарха

20 років “не помічали” вироку про відмивання грошей.



Нещодавно у Болгарії заявили про намір припинити продавати громадянство за інвестиції. Зараз же з’явилася інформація про те, що влада країни позбавили болгарського паспорта російського мільйонера Сергія Адоньева. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що міністерство юстиції Болгарії пішло на такий крок через пред’явлених Адоньеву 20 років тому в США звинувачень у відмиванні грошей.

57-річний Адоньєв – впливовий гравець на ринку телекомунікаційних послуг РФ: він – засновник оператора мобільного зв’язку Yota. Пізніше він продав цю компанію іншому російському мільярдерові Алішеру Усманову.

Російський Forbes оцінив стан Адоньева в $700 млн; він опинився на 147 місці в списку найбагатших людей РФ.

Також Адоньєв був одним із спонсорів передвиборної кампанії кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак.

Відзначається, що Адоньєв отримав громадянство Болгарії в 2008 році.

За минулі 10 років Болгарія за інвестиції в країну надала свої паспорти 225 іноземцям. 125 з них були громадянами РФ.