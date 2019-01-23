У столиці Франції з’явився перший дизайнерський mcdonald’s

Цей ресторан унікальний.



У французькій столиці відкрився перший у світі дизайнерський mcdonald’s. Ресторан швидкого харчування, дизайн якого розроблений італійкою Паолою Навоне, розташований на бульварі Опиталь.

Про це повідомляє BFMTV.

Навоне називають королевою еклектики за її вміння поєднувати вироби, виготовлені вручну, з предметами, зробленими промисловим шляхом. Вона спроектувала не тільки дизайн самого приміщення, а також меблі та світильники.

Для оформлення mcdonald’s дизайнер використала бірюзовий колір з кораловими деталями.

Стіни прикрашені графічними принтами, що нагадують наскальний живопис індіанців і папуасів – мотиви, які дизайнер часто використовує у своїй творчості.





