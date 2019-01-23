В Одесі на хабарі спіймали керівника філії держбанку

В Одесі на хабарі впіймали одного з керівників філії держбанку.

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили у систематичних хабарі керівника відділу проблемних активів філії одного з державних банків і його підлеглого. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, зловмисники вимагали гроші від боржників банку за можливість проведення операцій з майном, яке перебуває у банківській заставі. Зокрема, вони вимагали від місцевого жителя 2 тисячі доларів США. За ці гроші працівники банку обіцяли сприяння в реалізації елітного автомобіля, який перебував у заставі. Чоловіків затримали на робочих місцях після отримання усієї суми хабара.

“Зараз обом фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі для притягнення до відповідальності інших банківських працівників, причетних до протиправної діяльності”, – розповіли в СБУ.