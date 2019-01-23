Колишня дружина Ротенберга позбувається бізнесу в Британії

Колишня дружина бізнесмена Аркадія Ротенберга Наталія Ротенберг закриває половину своїх компаній у Великобританії. Про це пишуть «Відкриті медіа» з посиланням на дані британського корпоративного реєстру Companies House.

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Повідомляється, що будуть ліквідовані дві зареєстрованих в Британії і належать Ротенберг компанії — NR Property Developments Limited і Natalia Rotenberg Events Limited. Відповідну заяву від власника в реєстрі зареєстровано 15 січня. Причини закриття не зазначаються.

Три місяці тому Наталя Ротенберг в інтерв’ю телеканалу «дождь» розповідала, що її бізнесу та нерухомості за кордоном нічого не загрожує. «Все на місці, ніхто не забрав, слава богу», — говорила вона. При цьому жінка повідомляла, що разом з двома дітьми повернулася на батьківщину. Companies House, однак, досі вказує місцем проживання Наталії Сполучене Королівство. В її власності значаться маєтку в графстві Суррей і квартира в Лондоні.

У реєстрі немає відомостей про закриття ще двох компаній, що належать Ротенберг. Наталя була заміжня за мільярдером Аркадієм Ротенбергом з 2005 по 2013 роки. Наприкінці 2018 року бізнесмен виявився в списку санкцій Лондона як олігарх, близьке до президента Росії Володимиру Путіну.