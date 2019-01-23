В ЄС посилять перевірку власників “золотих” паспортів

Золоті візи будуть ретельно моніторити.



Європейська Комісія закликала держави ЄС посилити перевірку громадян країн, що не входять в ЄС, які мають “золоті паспорта” – тобто, набули громадянство держав ЄС допомогою інвестицій.

Комісія планує проводити більш ретельний моніторинг цих схем і видачі “золотих віз” в обмін на великі інвестиції, бо такі схеми можуть бути використані для ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Громадянство ЄС забезпечує вільне пересування в більшій частині країн ЄС, легкий доступ до єдиного ринку та інші права. У двадцяти країнах ЄС діють такі схеми, повідомляє видання.

Кіпр, Мальта та Болгарія видають паспорти громадянам країн, що не входять в ЄС, які вкладають достатні інвестиції у цих країнах. Багаті іноземці можуть купити там паспорта на суму від 1 до 2 млн євро.

Ці та 17 інших країн-членів ЄС, включаючи Великобританію, також надають права на проживання інвесторам. Це право ставить людину на шлях до громадянства.

У новому звіті Комісії йдеться, що інформації про те, як працюють такі схеми, недостатньо. Вона створює спеціальну команду для моніторингу схем і прискорення обміну інформацією.

Група по боротьбі з корупцією Global Witness раніше заявила, що ЄС підняв тривогу, але не запропонував рішень.

У своєму звіті в жовтні минулого року інша антикорупційна група, Transparency International, повідомила, що Іспанія, Угорщина, Латвія, Португалія і Великобританія видали більше всього золотих віз інвесторам та їх сім’ям, випередивши Грецію, Кіпр і Мальту.

“Такі програми є великим бізнесом. За останні десять років в ЄС надійшло близько 25 млрд євро через ці схеми”, – йдеться в заяві.

Уповноважений з питань правосуддя ЄС Віра Журова сказала, що люди, які отримали громадянство ЄС, повинні мати справжню зв’язок з зацікавленою державою-членом”.

“Ми хочемо більшої прозорості щодо надання громадянства і більшої співпраці між державами-членами. В ЄС не повинно бути слабких ланок, де люди могли б шукати найбільш гнучку схему”.