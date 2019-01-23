Тимошенко хороша актриса, але український народ не любить театр

Ну давайте вже зізнаємося собі прямо:

— для овердохуа кількості улюблених співвітчизників незалежність України не є цінністю.

Від слова «взагалі».

В іншому випадку, її досить очевидний розмін на економічну «ковбасу», не міг би навіть виникнути, як набір передвиборчих ідей.

Тусовка потужних людей, на біс забегающая на форумъ «кандидата Тимошенко», чиї довгострокові ігри і стратегічні проекти завжди були спрямовані на захист інтересів Росії, дозвольте поцікавитися:

а) ви цього не розумієте?

б) ви це розумієте, але вам по фіг?

в) ви це розумієте, але вам цікаво?

г) ви вірите, що «кандидат» виправиться, знизить ціну на газ і через «100 днів піде», якщо че піде не так?

«Де ваші аргументи проти?»

Аргументи лежать у площині її особистих бізнес-інтересів, зв’язок яких з Москвою неодноразово виявлялася в газових, паливних схемах, операції з мінеральними добривами.

У політичній темі — особисте і особливо не приховується позитивне ставлення до неї карлика Пу.

Всі забули також про Харківські угоди від 2010 року.

Можна стверджувати, що вони були підписані в квітні, а Тимошенко пішла у відставку в березні того року.

Але це смішно — не розуміти, що такі угоди готуються багато місяців, а то й років.

Отже, прем’єр не міг про них не знати і міг впливати на їх підписання або непідписання. Вона ж у той період (підготовки угоди) навіть словом не обмовилася, хоча ясно було, що це був крок до втрати суверенітету.

Висновок: Тимошенко — бізнесвумен і їй щиро плювати на державу та її народ. Це людина схем і договорняків, а не ідей розвитку суспільства. У підсумку всіх облапошит і скаже: «Любі мої, все пропало. Казна порожня. Я у відчаї». Якщо вигідна схема з Росією — буде з Росією.

Вона хороша актриса, але український народ не любить театр, і не розпізнає хорошу гру з гнилим присмаком.

Тож, дорогі форумчани-2, в силу того, що ваші розумові здібності починають викликати тяжкі сумніви, давайте я сформулюю ще простіше:

— ви ідіоти чи зрадники?..

Або тягнетеся до подібного?

Категорія «в» («просто цікаво», або «робота така») підморгніть непомітно, що з екрана, я буду знати.

Все, далі можете не читати.)

Ті ж із співвітчизників, для кого незалежність України представляє деяку цінність, у мене є до вас ще пару слів.

До чотирьох глобальних проектів, які борються на території України (еврооптимистический, націоналістичний, російський і радянський), за результатами нинішньої президентської кампанії, слід додати ще один, віртуальний — проект «Малоросія».

Відмітною ознакою такого є розмови про «миръ» і можливість «домовитися з Росією».

Політики, які ставлять питання таким чином, або негідники, які розбещують маси, або ідіоти, тобто в обох випадках є профнепридатними.

Або зрадники, але тут вже розмову і зовсім короткий.

Сподіваюся, все повоевавшие чітко усвідомлюють, що станеться, якщо дана категорія осіб переможе на виборах.

Все почнеться з маленьких, непомітних судів у судах Донецької та Луганської області за «…криваві злочини, які ви вчинили».

Спочатку смикнуть одного-двох солдатиків.

Потім, офіцерів. Потім дійде до генералів.

А трохи пізніше вас почнуть відловлювати під власними під’їздами представники країни, «…з якою можна домовитися».

Я з 2014 року кажу: на власній території людям, які бажають незалежності, доводиться діяти в жорсткому контрразведовательном режимі.

Передвиборна кампанія показує — наскільки саме жорсткому.

Подивіться, скільки на відповідних тусах державних чиновників перших рангів.

Це вони забезпечать вам «…нову економічну політику і політику у сфері безпеки», в разі своєї перемоги.

Подумайте над цим.

Розумний піклується заздалегідь.)

Олексій Арестович