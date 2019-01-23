Моз вже скоро може оголосити епідемію кору в Україні – Супрун

Моз найближчим часом може оголосити епідемію кору в Україні. Про це заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун після засідання уряду в середу.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я до кінця тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії з розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні. “Міністерство охорони здоров’я оголосило епідемію: зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники, чи перейде вона (кір – прим. ред.) на рівень епідемії”, – сказала Супрун.

За її словами, для того, щоб оголосити епідемію, необхідно підтвердження низки показників, серед яких не тільки рівень захворювання і смертності. Також Супрун зазначила, що рішення про оголошення епідемії приймає спеціальна комісія. “Щоб оголосити епідемію ми повинні скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. Ми до кінця тижня збираємо всі юридичні документи, щоб могли зібрати цю комісію і розглянути, час вже оголошувати епідемію”, – додала в.о. міністра.

За словами Уляни Супрун, в разі оголошення епідемії у міністерства є більше повноважень щодо закупівлі більшої кількості вакцин, розширення списку осіб, які можуть отримувати вакцину.

Українські лікарі не випадково говорять саме про епідемію. У перші два тижні року в країні понад тисячі нових випадків захворювання. Для порівняння: за весь минулий рік менше п’яти тисяч.