У Давосі кандидат у президенти Шевченка нишком набрав безкоштовних блакитних шапок

Кандидат у президенти України Ігор Шевченко в Давосі набрав безкоштовних блакитних шапок, які можна взяти з спеціального автомата, якщо вдома забули свою.

За його словами, ті, хто вийшли на вулицю і забули надіти шапку, можуть у спеціальному автоматі безкоштовно взяти собі одну.

Друзям кандидата в президенти дуже сподобалася така шапка і вони попросили привезти їм одну в подарунок. Але справа в тому, що з автомата безкоштовну шапку можна взяти тільки одну.

Ігор Шевченко не розгубився і вирішив виконати прохання своїх друзів.

За його словами, для того, щоб набрати безкоштовних шапок йому довелося прокинутися о 6 ранку, “але вже на цю годину бажаючих стати щасливими володарями чудовою блакитною шапочки було досить багато”.

“Відстоявши в черзі, я взяв одразу чотири шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв. Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з’явився охоронець і ледь мене не заарештував. Сказав, що я взяв досить і повинен піти. А я б не був українцем, якби не заперечив йому і звернув ситуацію в свою користь. В результаті складних дипломатичних переговорів він “дозволив” мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього “не бачить”, – розповів кандидат в президенти.

Таким чином він узяв крадькома ще одну шапку.

“Ось так, на що тільки не підеш заради друзів!” – підсумував Ігор Шевченко.

Варто відзначити, що багатьом користувачам не сподобалися “шапочные махінації” від Ігоря Шевченка та деякі провели паралель з побіжним екс-президентом Віктором Януковичем: “Був у нас один Президент, він теж кар’єру з шапок починав”.

Хтось спробував присоромити кандидата в президенти:

Інші ж користувачі стали на бік Ігоря Шевченка, стверджуючи, що у деяких людей “не вистачає почуття гумору”:

А хтось помітив, що “операція шапка” буде чудовим сюжетом для російських ЗМІ:

Раніше Ігор Шевченко, перебуваючи в Давосі, заявив, що мета його поїздки – розповісти правду про події в Україні впливовим представникам міжнародної спільноти.