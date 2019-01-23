У США продовжує знижуватися рейтинг Трампа

У США більше місяця триває “шатдаун”.

Рівень схвалення президента США Дональда Трампа впав до 40% у порівнянні з 44% в початку січня.

Майже 6 з 10 виборців – 57% – не схвалюють роботу Трампа в порівнянні з 40%, які підтримують американського президента. Крім того, 54% виборців звинувачують Трампа і республіканців у кризу, що виникла на тлі припинення фінансування роботи федеральних установ. Лише 35% опитаних звинувачують в ньому демократів у Конгресі. В опитуванні взяли участь 1996 чоловік з 18 по 22 січня.

У США більше місяця триває “шатдаун”, який вже побив історичний рекорд по тривалості. До гуманітарної кризи в країні призвели розбіжності у фінансуванні окремих статей держбюджету на 2019 рік. Зокрема, американський президент Дональд Трамп вимагає передбачити в бюджеті 5,7 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Конгрес не підтримує ініціативу Трампа.

Згідно з результатами опитування, більшість виборців вважають, що у Росії є компрометуюча інформація про президента США. 57% опитаних думають, що у росіян є такі дані, 31% так не вважають.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер з 2017 року веде розслідування, яке покликане з’ясувати, чи можна говорити про російському втручанні в американські вибори в 2016 році. Серед іншого, перед ним стоїть завдання з’ясувати, чи була змова між штабом Трампа та Росією, у зв’язку з чим Мюллер притягнув до відповідальності багатьох людей з близького кола президента Дональда Трампа.