Кабмін заборонив розміщувати кошти місцевих бюджетів на депозитах

Кабінет міністрів до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду.

Постанову підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування.

Кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не приймають участь у бюджетному процесі.

У зв’язку з цим Кабінет міністрів до кінця 2019 року заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.