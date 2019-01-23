США і ЄС домовилися прагнути до повного усунення мита.

Генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарти заявив, що ЄС може ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро. Зокрема, це відбудеться тільки в тому випадку, якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі.

Жан-Люк Демарти зазначив, що необхідно бути готуємо до симетричного та ефективної відповіді на будь-які нові торгові обмеження, які американський уряд може ввести проти Євросоюзу.

Також генеральний директор Єврокомісії підкреслив, що його колеги підготували чорнової список імпортуються з США товарів на суму 20 млрд євро, щодо яких можуть бути вжиті заходи.

Зазначимо, влітку 2018 року США і ЄС домовилися прагнути до повного усунення мита та інших торговельних бар’єрів.

Однак, незважаючи на це, влада США зараз проводять перевірку імпорту автомобілів, яка буде завершена в лютому.