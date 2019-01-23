В Ла-Манші зупинили пошуки зниклого літака з футболістом

Рішення про відновлення пошуків буде прийнято завтра вранці.

Пошуки зниклого над Ла-Маншем літака, на борту якого був футболіст клубу “Кардіфф Сіті” Еміліано Сала, призупинили.

“Після інтенсивних пошуків з використанням декількох літаків та іншої рятувальної шлюпки за останні 9 годин ми не виявили ніяких слідів зниклого літака. Оскільки вже темніє, пошук буде припинений протягом ночі”, – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, легкомоторний літак, на борту якого були Еміліано Сала і пілот, в понеділок в 19:15 за місцевим часом вилетів з Франції в Уельс, але через годину зник з радарів над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскета.

У вівторок поліція острова Гернсі повідомила, що літак запитував дозвіл на аварійну посадку, але зник з радарів на висоті близько 700 метрів.

За повідомленнями ВВС, Сала відправив голосове повідомлення у WhatsApp сім’ї, сказавши, що він “дійсно наляканий”. “Я в літаку, який, схоже, розвалиться”, – говорилося в повідомленні.