Лагард і Порошенко провели зустріч у Давосі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард в Давосі.

Як наголошується в повідомленні, співрозмовники висловили задоволення станом розвитку співробітництва України – МВФ і початком реалізації нової програми «Стенд-бай».

Президент України та Директор-розпорядник МВФ обговорили перспективи економічного зростання України в 2019 році. Так, було підкреслено, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченим документами співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Директор-розпорядник МВФ зазначила лідерство Президента у проведенні реформ в Україні, і висловила упевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року.