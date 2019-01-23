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Трамп визнав Гуаидо президентом Венесуели

23.01.2019

Трамп признал Гуаидо президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп оголосив про визнання глави опозиційного парламенту Венесуели Хуана Гуаидо президентом країни.

“Сьогодні я офіційно визнаю голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуаидо перехідним президентом Венесуели. У якості єдиної гілки влади, яка була законно обрана народом Венесуели, Національна асамблея з посиланням на Конституцію країни оголосила Ніколаса Мадуро незаконним, а пост президента вакантним”, – йдеться в письмовій заяві Трампа.

“Я продовжу використовувати весь вагу економічної і дипломатичної могутності США, щоб домагатися відновлення демократії у Венесуелі”, – додав Трамп. Він висловив готовність працювати з Гуаидо.

Трамп також додав, що буде притягати до відповідальності “режим Мадуро” за будь-які загрози народу Венесуели”.

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