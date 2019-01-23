США визнали лідера опозиції новим президентом Венесуели

Реакція уряду Мадуро поки невідома.

У Венесуелі лідер опозиції і голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і прийняв присягу – після кількох днів багатотисячних протестів проти колишнього диктатора Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Гуайдо тимчасовим главою держави.

35-річний Гайдо приніс присягу перед тисячами своїх прихильників в Каракасі і проголосив, що має намір покінчити з узурпацією влади Мадуро, сформувати перехідний уряд і провести чесні вибори президента.

Акції проти режиму диктатора Ніколаса Мадуро триватимуть три дні. За даними місцевої поліції, в ніч на 23 січня в зіткненнях з поліцією загинули чотири людини, в тому числі 16-річний підліток. Повідомляється, що сьогодні протести охопили багато міст країни.

На недавніх виборах Мадуро був оголошений «переможцем», але опозиція заявила про масові підтасування.

Нова хвиля акцій протесту в столиці Венесуели почалися в понеділок, 21 січня, після невдалої спроби групи військових влаштувати заколот. Влада повідомила про арешт 27 осіб у справі про повстання.

Одним з ініціаторів протестних акцій став Гуайдо. Він очолив Національну асамблею Венесуели в січні.