Повінь – зміна системи

Menu
Close

Єврокомісія затвердила пропозиції на випадок “жорсткого” Brexit

23.01.2019

Еврокомиссия утвердила предложения на случай "жесткого" BrexitДруге речення змінює положення про постійного управління зовнішніми флотами.

Європейська комісія прийняла правові норми у сфері рибальства в якості запобіжні заходи на випадок виходу Великобританії з ЄС без угоди.

Перше речення дозволяє рибалкам і операторам галузі з держав-членів ЄС отримати компенсацію у рамках Європейського морського рибного фонду в разі тимчасового припинення риболовної діяльності.

“Це допоможе компенсувати деякі наслідки раптового закриття вод Великобританії рибальським суднам ЄС за сценарієм без угоди”, – зазначили в Єврокомісії.

Друге речення змінює положення про постійного управління зовнішніми флотами. Воно дозволить рибальським суднам Британії вести лов у водах країн ЄС до кінця 2019 року, за умови, що судам ЄС також буде надано взаємний доступ в британські води. Це пропозиція обмежена до кінця 2019 року.

Читайте також:   Промислове ПП в Пакистані: загинуло 12 осіб
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *