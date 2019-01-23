Єврокомісія затвердила пропозиції на випадок “жорсткого” Brexit

Друге речення змінює положення про постійного управління зовнішніми флотами.

Європейська комісія прийняла правові норми у сфері рибальства в якості запобіжні заходи на випадок виходу Великобританії з ЄС без угоди.

Перше речення дозволяє рибалкам і операторам галузі з держав-членів ЄС отримати компенсацію у рамках Європейського морського рибного фонду в разі тимчасового припинення риболовної діяльності.

“Це допоможе компенсувати деякі наслідки раптового закриття вод Великобританії рибальським суднам ЄС за сценарієм без угоди”, – зазначили в Єврокомісії.

Друге речення змінює положення про постійного управління зовнішніми флотами. Воно дозволить рибальським суднам Британії вести лов у водах країн ЄС до кінця 2019 року, за умови, що судам ЄС також буде надано взаємний доступ в британські води. Це пропозиція обмежена до кінця 2019 року.