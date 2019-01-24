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Революція у Венесуелі: силовики відкрили стрілянину, є поранені й убиті

24.01.2019

Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые

Під час протестів у Каракасі (Венесуела) проти президента Ніколаса Мадуро почалися зіткнення між протестуючими і силовиками.

Як передають ЗМІ з посиланням на поліцію і неурядові організації, військові почали використовувати сльозогінний газ, а незабаром відкрили стрілянину по людям.

Станом на 22:30 відомо про 4 загиблих, один з них — 16-річний підліток. Також є інформація про поранених, проте їх точне число не встановлено.

Повідомляється, що в ході протестів також були затримані щонайменше 43 людини: в Каракасі і штаті Нуева-Еспарта.

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