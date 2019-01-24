Мадуро розірвав дипломатичні відносини з США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним головою держави, оголосив про розірвання дипломатичних відносин з США після того, як американський президент Дональд Трамп визнав лідера венесуельської опозиції тимчасовим президентом країни.

Мадуро дав 72 години американським дипломатам на те, щоб вони покинули країну.

Як повідомляли раніше, на вулиці міста Каракаса, що у Венесуелі, за закликом опозиції вийшли тисячі людей, які не визнали результати виборів, згідно з якими Ніколас Мадуро вдруге став президентом.