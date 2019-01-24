Олександр Ягідка взяв участь в організації дитячого фестивалю «Новорічна феєрія танців»

22 грудня у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся хореографічний фестиваль «Новорічна феєрія танців».

Фестиваль проходить вже не перший рік і встиг стати традиційним. Як зазначають організатори, головна задача популяризація дитячого та молодіжного хореографічної творчості, створення можливостей для творчого самовираження дітей та молоді, спілкування і встановлення співпраці між хореографічними колективами, так і окремими виконавцями, обмін досвідом та створення умов для розвитку дитячої творчості.

«Хочу подякувати напередодні новорічних свят всіх учасників цього чудового конкурсу «Новорічна феєрія танців». Всі дітки великі молодці, вони виступили на високому рівні і показали прекрасні хореографічні номери, – зазначив учасників фестивалю Олександр Ягідка».

Захоплюючі танцювальні виступи, маса позитивних емоцій, сотні щасливих дітей і їх батьків, які прийшли підтримати своїх «зірочок». Конкурс став чудовою можливістю для дітей, в тому числі і тих, які займаються в звичайних танцювальних колективах, заявити про себе і виступити на великій сцені, відчувши себе маленькими артистами. Фестиваль повністю підтвердив свою назву, а глядачі могли спостерігати дійсно справжню танцювальну феєрію і різні жанри: від народної хореографії, до міжнародних танців.

«Наша команда протягом року намагалася підтримувати заходи, які допомагають підростаючому поколінню розкрити і реалізувати свій творчий потенціал. У наступному році ми будемо продовжувати підтримувати подібні заходи і постараємося провести їх ще більше. Хотілося б, щоб вони проводилися не тільки в Києві, але і в інших містах, виходили на ще більш високий рівень, оскільки такі фестивалі допомагають розвивати культурний потенціал нашої країни, а він у нас дійсно дуже великий, – поділився своїми враженнями Олександр Ягідка.

Спасибі всім тим, хто допомагав організувати цю феєрію танців! З наступаючим новим роком, Бажаю усім щастя, здоров’я і завжди гарного настрою!»

В кінці фестивалю всі танцювальні колективи були відзначені грамотами, а їх учасників чекали приємні новорічні подарунки від організаторів.