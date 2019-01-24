Путін потрапив між молотом і Ердоганом: складні переговори щодо Сирії

Переговори Володимира Путіна і турецького президента Реджепа Ердогана викликали не менший інтерес, ніж понеділкова зустріч з Абе. В обох випадках ділили території. Тільки з японцями мова йшла про російських островах, а з турками – про північному сході Сирії, де після відходу американських солдатів Ердоган хоче створити підконтрольну Туреччини буферну зону шириною 32 км.

Ердоган відноситься до того сорту політиків, яким палець в рот не клади – всю руку відкусить. Для нього не існує принципів, друзів і ворогів. Є тільки інтереси Туреччини, з якої він знову хоче зробити гідну спадкоємницю Великої Османської імперії.

Зараз Ердоган одержимий ідеєю експансії на сирійські території: скориставшись моментом, він хоче створити на північному сході країни, звідки йдуть американські солдати, підконтрольну Туреччини буферну зону – так звану “зону безпеки”.

Турецькому лідеру вже вдалося домогтися згоди від Дональда Трампа, якого він переконав у тому, що так буде краще для всіх, в тому числі для курдського населення. (І Трамп – найсмішніше – повірив!)

А в середу особисто приїхав на переговори до Володимира Путіна. Втім, російський лідер вміло зробив вигляд, що головна мета візиту – аж ніяк не намір Ердогана відітнути шматок від Сирії і розібратися з курдами, для чого необхідна санкція не тільки Вашингтона, але й Москви. Просто президентам прийшла пора в черговий раз обговорити двосторонні відносини, щоб надати їх розвитку прискорену динаміку.

– Ми продовжуємо практику наших регулярних зустрічей, консультацій, обміну думками, і це дає свої позитивні результати, – вітаючи Ердогана, сказав ВВП, – За 10 місяців минулого року у нас товарообіг зріс більше, ніж за весь попередній рік. Кількість російських туристів у минулому році зросло відразу на 30%, досягнувши рекордної цифри – 6 млн осіб.

За словами Володимира Путіна, це свідчить про те, що громадяни усвідомлюють зміна характеру і якості російсько-турецьких відносин.

“Пане президенте, дорогий друже, це значною мірою ваша особиста заслуга, Ваше особисте досягнення, тому що ви приділяєте цьому дуже багато уваги”, – не скупився на похвали ВВП, чудово опанував ази східної дипломатії.

“Мій дорогий друг… У всіх сферах є розвиток наших відносин, – в тому ж дусі відповідав Путіну турецький гість, – Безсумнівно це відбивається і на регіональній безпеці. Наша солідарність, безсумнівно, вносить вагомий внесок у безпеку регіону”.

Однак для тих, хто більш-менш слідкує за розвитком ситуації в Сирії, абсолютно очевидно, що за цими взаємними похвалами і захватами – мало правди.

Торгово-економічні зв’язки, дійсно, міцніють і розвиваються, оскільки це відповідає інтересам обох країн. А ось що стосується регіональної безпеки, то в Росії насправді практично немає причин захоплюватися діяльністю Ердогана.

Найбільш наочний приклад – провінція Ідліб, де турецький лідер в обмін на відмову від силової операції клятвено обіцяв створити демілітаризовану зону без бойовиків і важкої зброї.

Минуло більше трьох місяців, всі терміни давно минули, а що вийшло? Бойовики за цей час не тільки нікуди не пішли, а, навпаки, зміцнили свої позиції в Ідлібі.

За оцінками російського Мзс, зараз підрозділи колишньої Джебхат ан Нусри (заборонена в Росії терористична організація), займають 70% провінції і серйозно загрожують не тільки російської базі Хмеймим, але і підконтрольним сирійським владі територій.

При цьому турецькі військові впоратися з ситуацією не можуть. А їхні командири, схоже, вже втратили інтерес до Идлибу і за наказом Ердогана націлилися на силову операцію в Манбидже, де після відходу американців у турків з’явиться можливість поквитатися з курдами.

Проте, чудово знаючи реальну ситуацію, Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів був дуже тактовним і не став нарікати Ердогану на очевидне фіаско в Ідлібі.

“Ми бачимо, що турецькі партнери багато роблять для усунення вихідної звідти терористичної загрози. Потрібно спільно працювати з метою остаточного зняття напруги в цьому регіоні.

Припинення режиму бойових дій не повинно йти на шкоду зусиллям по боротьбі з терористами. Вона повинна бути продовжена”, – дипломатично висловив свою позицію президент. І тільки після уточнюючого питання російських журналістів визнав, що будуть потрібні додаткові зусилля і, по всій видимості, втручання російських військових, щоб стабілізувати ситуацію в цьому регіоні.

“В нашій присутності міністри оборони провели консультації. Вони виробляють додаткові спільні заходи. Будемо домагатися, щоб всі наші домовленості були виконані”, – не вдаючись у деталі, поінформував ВВП.

Ще менш охоче Володимир Путін відреагував на прохання тепер вже турецького кореспондента розповісти, що російська сторона думає про намір Туреччини створити “зону безпеки” на північному сході Сирії, звідки виводиться американські війська.

Ердоган під час прес-конференції мотивував своє рішення міркуваннями безпеки й необхідністю покінчити з загонами самооборони курдів YPG, яких він прирівняв до терористів (“Ми прекрасно знаємо, хто їх підтримує!”)

“Після виведення військ США на цій території не повинно з’явитися вакууму! Це небезпечно!” – підкреслив він. Однак ВВП напустив туману і чітко ні “так”, ні “ні” планам Ердогана не сказав.

За словами російського лідера, він нагадав турецької делегації про чинному договорі між Сирією і Туреччиною від 1998 року, “де мова йде як раз про боротьбу з тероризмом”. “Я думаю, що це та база, яка закриває дуже багато питань з точки зору забезпечення Туреччиною своєї безпеки на її південних кордонах. Сьогодні це питання ми досить докладно і активно обговорювали”, – повідомив ВВП.

Як з’ясував “МК”, глава держави, швидше за все, мав на увазі Аданский договір між Туреччиною і Сирією, укладений у 1998 році після багаторічної ворожнечі.

У відповідності з цією угодою на сирійській території, зрозуміло, силами самого сирійського уряду були закриті кілька тренувальних баз і таборів курдської робочої партії, блоковані рахунки її функціонерів і т. д., що в підсумку призвело до нормалізації відносин між двома країнами.

Якщо Путін пропонує реанімувати Аданский договір, то, по всій видимості, він не підтримує ідею турецької експансії і розраховує, що з курдськими бойовиками Дамаск зможе розібратися самостійно, як це вже було 20 років тому. Втім, офіційного підтвердження цієї позиції з боку Кремля поки не послідувало.

Примітно, що уряд Башара Асада вже однозначно висловилися проти присутності турків на своїй території. Дізнавшись про плани Ердогана, сирійський МЗС випустив заяву, в якій звинуватив «турецький режим» в «окупації і агресії».