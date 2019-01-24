У Венесуелі В результаті зіткнень загинули 16 осіб

Число загиблих зростає.



Близько 16 людей загинули в ході зіткнень під час антиурядових протестів у Венесуелі, повідомляє El Pitazo.

Сутички з силовиками супроводжувалися людськими жертвами в штатах Амасонас, Барінас, Болівар, Португеса і Тачира, а також в столиці країни Каракасі.

Нагадаємо, 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави під час мітингу в Каракасі. Президент США Дональд Трамп оголосив, що Гуайдо є президентом Венесуели. В його підтримку також виступило кілька латиноамериканських країн.

Мадуро звинуватив США в спробі вчинити у Венесуелі державний переворот і розірвав з ними дипломатичні відносини.