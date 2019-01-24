Повінь в Індонезії: 26 загиблих

Повінь викликала зсуви.



Про це заявив Нурдін Абдулла, губернатор провінції Південний Сулавесі, повідомляє АР.

«Число загиблих в результаті повеней і зсувів у Центральній Індонезії зросла до 26», – йдеться в повідомленні.

За словами Абдулли, евакуація місцевих жителів триває. На цей момент вже більше 3000 чоловік покинули свої будинки.

Рятувальники все ще ведуть пошуки 24 осіб.

Як відомо, десять районів і міст провінції Південний Сулавесі постраждали від повені, що почалася пізно увечері у вівторок.