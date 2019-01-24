Т.в.о. Глави Башкирії назвав «дном» зовнішньоекономічну діяльність республіки

В інтерв’ю «Відомостям» він розповів, що «прийшов в жах» від підсумків зовнішньоекономічної діяльності республіки, підведених перед Новим роком. За його словами, в 2018 році рівень зовнішнього обороту і обсяг іноземних інвестицій були найнижчими за останні 10 років – навіть нижче, ніж у 2008 році.

Тоді Хабіров заявив підлеглим, що це «дно».

«Зараз розумію, що через рік повинен буду підводити підсумки і якщо все буде погано, то мені доведеться сказати, що я це дно пробив», – визнав Радій Хабіров.

Однак про сказане він не шкодує – керівник регіону відзначив, що іноді треба свідомо «заганяти» себе в такі рамки, так як це «мотивує і мобілізує».