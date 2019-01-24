Дніпровська організація ветеранів АТО відмиває бюджетні гроші

Журналісти програми «Центр розслідувань України» на «24 каналі» з’ясували, як Дніпровська міська організація ветеранів антитерористичної операції (ДГОВА) відмиває виділені з бюджету кошти. Сама організація була зареєстрована 10 травня 2017 рік. І хоча більшість аналогічних структур роками стоять у чергах на бюджетне фінансування, ДГОВА отримала його вже через сім днів.

За даними колишнього бійця АТО і журналіста Андрія Тропіна, вже

через три місяці в організації почали відбуватися дивні махінації. «Керівник

Віталій Волощук банально приніс документи на переведення в готівку 200 тисяч гривень на фірму

своєї дружини, яка є бухгалтером цієї громадської організації», –

розповів Тропін.

Крім того, офіс організації і компанії дружини Волощука знаходяться

у звичайній хрущовці — квартирі самого екс-керівника ДГОВА.

«Ми займаємося всякої допомогою хлопцям, які повернулися з війни,

наприклад, сприяємо їх соціальної адаптації до мирного життя. Ми звичайна організація,

яка намагається достукатися до чиновників. А головна роль в організації – це зв’язок

і координація»,– так описував діяльність ДГОВА сам Волощук.

За даними журналіста, на вищевказані заходи в організації за

два роки витратили більше шести мільйонів гривень. Наприклад, на семінар організації

ветеранів АТО витратили майже 350 тисяч гривень. Однак основна стаття витрат

ДГОВА – виплата заробітної плати працівникам організації, штат якої налічує

30 осіб і майже всі – родичі Віталія Волощука (дружина, дочка, двоюрідні сестри).

Так, депутат Дніпровської міськради Дмитро Хозін повідомив, що щомісяця на зарплати

у ДГОВА виділяється понад 300 тисяч гривень, хоча реально організація нічого не робить.

А ось найбільшу зарплату отримують родичі Віталія Волощука – дружина, дочка,

двоюрідні сестри. У той же час сам Волощук не бачить нічого поганого в тому, що

більше 30 чоловік штату складаються з його родичів.

«Коли скандал з дивним витрачанням бюджетних грошей набрав

обороти, фінансування ДГОВА припинили. Але його вистачило на зарплати майже до кінця

2018 року. Тому ще мінус 3,5 мільйона з міської казни», – зазначили журналісти.

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