Зіллє чи Укрзалізниця 10,7 млн грн з незаконного договору з підставною компанією ВИТЕС?

Укрзалізниця в особі філії «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) незаконно без проведення відкритих торгів 26 листопада 2018 уклала договір зі скандальною компанією «ВИТЕС» на суму 21 млн грн на закупівлю копії своєї ж системи «Електронний квиток», пише Антикор.

Порушення законодавства підтвердила Державна аудиторська служба України, провівши моніторинг закупівлі на підставі звернення громадської організації «Залізниця без корупції». Висновок аудиторів опубліковано 17 січня 2019 на сайті Prozorro, в якому підтверджується необґрунтованість висновку харківської торгово-промислової палати та необґрунтованість прийняття рішення замовником про проведення переговорної замість процедури відкритих торгів.

Протягом 5 робочих днів — до 24 січня Укрзалізниця повинна виправити порушення законодавства, а єдина можливість – скасовувати переговорну процедуру і розривати договір.

Більш того, згідно інформації з єдиного реєстру судових рішень України, розробник діючою і належить Укрзалізниці системи продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua – компанія «УНІТ» подала в суд на замовника – філія «Південно-західна залізниця» та на підрядника — «ВИТЕС». Суть позову полягає у визнанні рішення тендерного комітету та договору недійсними. Вже було проведено три судових засідання Господарського суду міста Києва, результатом яких є те, що виконання договору заблоковано судом! Розгляд питання по суті призначено на 1.02.2019.

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Незважаючи на це, Укрзалізниця встигла в безпрецедентно короткий термін (через день після підписання договору — 28.11.2019) перерахувати на ВИТЕС 50% від суми договору – 10,7 млн грн., про що є підтвердження в відкритих джерелах на сайті відкритих даних .

При цьому в договорі зазначено, що ПІВДЕННО-західна залізниця має право дати аванс 50%, а фактично ПІВДЕННО-західна залізниця перерахувала не аванс, а повністю оплатила програмне забезпечення, яке є копією вже належить Укрзалізниці системи «Електронний квиток»!

Маючи заборону на виконання договору, Укрзалізниця не може вивести через «ВИТЕС» 50% суми – також 10,7 млн! Розуміючи, що єдиний законний і найімовірніший результат судового розгляду – визнання договору і рішення замовника недійсними, Укрзалізниця спільно з «ВИТЕС» подали апеляцію з метою розблокувати виконання договору і вивести залишок суми.

Кінцевий бенефіціар компанії «ВИТЕС» — Кравець Сергій. Згідно з відкритими даними на сайті clarity-project.info він також є керівником і бенефіціаром компаній, які продають електронні квитки Укрзалізниці: Tickets.ua і «Сейбр Україна», а це — пряме порушення «Порядку підключення агентів» Укрзалізниці. А головне, що згідно з відкритими даними, Кравець Сергій розшукується МВС і є рішення суду про дозвіл на його затримання з метою приводу від 22.01.2018!

Отримає Укрзалізниця право на висновок 10,7 млн грн з незаконного договором, стане відомо вже завтра. Засідання апеляційного суду призначено на 14:00 24.01.2019.

Олег Бойко

Зіллє чи Укрзалізниця 10,7 млн грн з незаконного договору з підставною компанією ВИТЕС? оновлено: Січень 24, 2019 автором: Redactor