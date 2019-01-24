Луценко рекомендують звільнити скандального столичного прокурора

Олександра Авдєєнко – керівника Київської місцевої прокуратури N6 (раніше прокуратура Печерського району) – рекомендують звільнити з займаної посади. Відповідне рішення «у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків» ухвалила Рада прокурорів України, інформує видання «Резонанс».
Одночасно Рада прокурорів відмовив у проведенні перевірки
у відповідності зі ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»
(запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), на якій наполягав сам
Авдєєнко.
У свою чергу журналіст Володимир Бойко заявив, що Авдєєнко
звільнили ще 26 грудня минулого року і зараз займана ним посада залишається
вакантна, оголошено конкурс.
У ЗМІ раніше спливали кілька історій з сім’єю Авдєєнко.
Так, його батько в жовтні минулого року став учасником смертельної аварії.
А мати Авдєєнко фігурувала у розслідуванні журналістів про протиправну
забудови дамби Київського водосховища.
Як повідомляв SKELET-info, Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України, очолюваної Юрієм Луценком, на 25%. Також Генеральна прокуратура придбала для себе 19 легкових автомобілів під час дії заборони Кабінету міністрів.