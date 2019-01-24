Луценко рекомендують звільнити скандального столичного прокурора

Олександра Авдєєнко – керівника Київської місцевої прокуратури N6 (раніше прокуратура Печерського району) – рекомендують звільнити з займаної посади. Відповідне рішення «у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків» ухвалила Рада прокурорів України, інформує видання «Резонанс».

Одночасно Рада прокурорів відмовив у проведенні перевірки

у відповідності зі ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»

(запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), на якій наполягав сам

Авдєєнко.

У свою чергу журналіст Володимир Бойко заявив, що Авдєєнко

звільнили ще 26 грудня минулого року і зараз займана ним посада залишається

вакантна, оголошено конкурс.

У ЗМІ раніше спливали кілька історій з сім’єю Авдєєнко.

Так, його батько в жовтні минулого року став учасником смертельної аварії.

А мати Авдєєнко фігурувала у розслідуванні журналістів про протиправну

забудови дамби Київського водосховища.

Як повідомляв SKELET-info, Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України, очолюваної Юрієм Луценком, на 25%. Також Генеральна прокуратура придбала для себе 19 легкових автомобілів під час дії заборони Кабінету міністрів.