Токіо, перехопивши два Су-24, підозрює Москви у підготовці ядерного удару

Японський інтернет-видання Diplomat розповідає, що Повітряні сили самооборони запобігли ймовірну ядерну атаку Росії на Країну висхідного сонця. Але наявність в статті ряду неточностей дозволяє припустити, що публікація має не тільки інформативний характер. Що попутно вирішується питання освіти співвітчизників щодо «підступності росіян». І все це, безсумнівно, пов’язане з труднощами переговорів з Москвою щодо повернення Курильських островів і визнання результатів Другої світової війни.

Diplomat повідомляє, що 16 січня були перехоплені два ударних винищувача Су-24, які здійснювали політ над Японським морем, перебуваючи над нейтральними водами. При цьому Diplomat не стверджує, що російські пілоти демонстрували наміри вторгнення в чуже повітряний простір. Так що замість слова «перехоплення» набагато доцільніше було використовувати «супровід». До речі, не завадило б правильно назвати спеціалізацію літаків — це не ударні винищувачі, не штурмовики, а фронтові бомбардувальники.

Але замість цього автор публікації раптом заявляє, що «винищувачі-штурмовики», здатні нести ядерну зброю. Так сказати, проекція зловісній тіні Хіросіми на сучасність.

При цьому до слів «ядерну зброю» для прояснення ситуації необхідно додати слово «тактичне». Так, дійсно, бомбардувальник Су-24 може бути носієм тактичних ядерних бомб. Їх потужність лежить в межах від десятих часток до декількох, в межах десяти, кілотонн. Ця зброя може бути використана для ураження великих цілей і скупчень сил противника на фронті і в найближчому тилу. Радіус його дії не перевищує декількох десятків кілометрів. Тактичне ЯО існує у вигляді авіаційних бомб, тактичних і оперативно-тактичних ракет, артилерійських снарядів, торпед, хв.

Необхідно сказати, що тактичним ЯО володіє не тільки Росія, але і США. Більше того, воно є у всіх членів «ядерного клубу» за винятком Великобританії. Більше того — США розмістили тактичні ядерні авіабомби В61 в десятці європейських країн, які в даний клуб не входять. Є вони і в Японії на базах ВПС США. Найбільш поширеним їх носієм є винищувач F-16, а незабаром до нього приєднається і F-35. Однак Росія не кричить «караул!», коли американський винищувач з’являється в зоні досяжності наших кордонів.

Після уважного вивчення публікації в «Дипломаті», створюється відчуття, що автор докладно заплутав ситуацію. Про жодні погрози застосування ТЯО говорити не доводиться. Автор наводить статистику «перехоплень» російських літаків за останні 5 років. Саме в цей період, каже він, такі випадки почастішали. Причому причина вказана досить безглузда — в 2014 році відносини між Японією і Росією різко погіршилися «з-за війни на сході України».

Статистика минулого року така:

— грудень — 2 Су-24;

— листопад — протичовновий літак Іл-38;

— жовтень — 2 літаки радіоелектронної розвідки Іл-20;

— вересень — багатоцільовий винищувач Су-35С, Су-24 і один «неопізнаний літак»;

— липень — 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

І раптом буквально в наступному абзаці ми читаємо щось розуму незбагненне: «За даними Міністерства оборони Японії, всього за останній фіскальний рік (закінчився в березні минулого року) Повітряні сили самооборони 904 рази піднімали в повітря свої винищувачі для перехоплення невпізнаних літаків, що наближалися до повітряного простору країни. 500 вильотів було здійснено у відповідь на наближення китайських літаків, і 390 — у відповідь на наближення російських. Таким чином, число вильотів для перехоплення китайських літаків знизилася на 41%, а кількість перехоплень російських літаків, навпаки, зросла на 29%».

І тут же заявляється, що в цьому році японські Сили самооборони були змушені збільшити кількість винищувачів-перехоплювачів для «обслуговування» ВПС Китаю і Росії з двох літаків до чотирьох. Виходить, що 904 рази за «фіскальний рік» в «перехоплення» брали участь два літаки? Свіжо переказ.

Зрештою, автор публікації несподівано починає сумніватися в тому, що фігурує в більшості випадків «злісний порушник» японського спокою є «винищувачем-штурмовиком». І що, швидше за все, це літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) Су-24МП. Однак цього не може бути ні за яких обставин. Всього було випущено 10 таких літаків, але всі вони при розділі майна» залишилися на Україні.

Так що треба говорити про інший модифікації «двадцять четвертого» — Су-24МР. Це літак-розвідник. І його використання при польотах неподалік від японських берегів має сенс, оскільки на островах розташовані американські військові бази, які необхідно «інспектувати».

Бортовий розвідувальний комплекс включає в себе РЛС бічного огляду «Багнет», що забезпечує перегляд зони шириною 24 км з кожного боку від лінії курсу, панорамний і перспективний аэрофотоаппараты, апаратуру тепловізорной розвідки, датчики радіаційної розвідки. Су-24МР оснащений двома ракетами «повітря-повітря» малого радіусу дії, призначеними для самооборони. Але нічого «ударного» на цьому літаку немає ніяких бомб і ракет, ні ядерних, ні звичайних. Так що «Дипломат» абсолютно марно раз травмує психіку своїх співвітчизників.

Розглядаючи дану проблему, має сенс звернути увагу і на американську розвідувальну діяльність на Далекому Сході. Та й не тільки там.

Американські літаки-розвідники прямо-таки працюють на знос. У польотах задіяні досить віковий розвідник RC-135V, апаратура якого періодично модернізується, зовсім новий протичовновий літак P-8 Poseidon, який оснащений не тільки протичовновим обладнанням, але й шпигунської апаратурою, а також стратегічний розвідувальний 7-тонний безпілотник RQ-4 Global Hawk. Про можливості безпілотника побічно свідчить його вартість, яка дорівнює 215 млн. доларів, і можливість безперервно перебувати в повітрі 36 годин.

Найбільша активність американської розвідувальної авіації в даний час демонструється у районі Криму. Літаки літають на відстані від 30 км до 50 км від узбережжя, перебуваючи в небі по кілька годин, часто дозаправляются в польоті. Коли вони починають надмірно нахабніти, то їх відганяють літаки ППО — Міг-31, Су-29, Су-30.

Активність крилатих американських шпигунів на Далекому Сході нижче. Однак там льотчики RC-135V і P-8, здійснюючи розвідувальні польоти над Японським морем, ставлять під загрозу життя десятків пасажирів цивільних авіаліній. Неодноразово вони, зайнявши ешелон, на якому літають пасажирські «Боїнги» і «Аэрбасы» і не відповідаючи на запити диспетчерів, небезпечно зближуються, найчастіше до 200 метрів, з авіалайнерами. Російським диспетчерам, у зоні відповідальності яких це відбувається, доводиться екстрено знижувати на 500-1000 метрів літаки, яким загрожує зіткнення.

Тричі за останні два роки військовий аташе США викликався в Міністерство оборони Росії. Однак істотної зміни ситуації не сталося.

Необхідно сказати, що загрозу загибелі піддаються, насамперед, японські громадяни, оскільки на цій ділянці пролягають траси токійських рейсів. Ось на що варто було б звернути увагу виданню «Дипломат», а не заявляти про міфічну загрозу ядерного бомбардування.