Колишній адвокат Трампа заявив про погрози його сім’ї

Майкл Коен розповів, що йому загрожує Трамп.



Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен заявив про погрози його сім’ї з боку президента США, у зв’язку з чим він відклав свої свідчення в Конгресі США. Про це в середу, 23 січня, повідомляє Bloomberg.

“Майкл Коен, колишній адвокат і підручний президента Дональда Трампа, відклав свої свідчення в Конгресі, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки його сім’ї”, – йдеться у публікації.

Як повідомив у цьому зв’язку адвокат Коена і його представник Ленні Девіс, сім’я Коена просить його не йти на слухання в Конгрес після закликів Трампа та його адвоката Руді Джуліані відкрити розслідування проти тестя Коена.

“Президент тероризував когось, хто хотів сказати правду перед Конгресом”, – заявив Девіс.

Раніше повідомлялося, що Майкл Коен повинен був виступити на відкритих слуханнях у Палаті представників США 7 лютого.

В кінці минулого року Коен був засуджений до ув’язнення, і вирок вступає в силу на початку березня.

У цьому зв’язку демократи в Палаті представників заявляють, що слухання з участю Коена критично важливо провести до того, як він буде укладений.

Президент Трамп в інтерв’ю Fox News в минулому місяці, сказав, що тесть Коена є “дуже багатою персоною”. Звертаючись до свого екс-адвокату, президент запитав: “уклав він угоду зі слідством – ред.), щоб вберегти свого тестя? Уклав він угоду, щоб уберегти свою дружину?” У зв’язку з цим наводяться також висловлювання одного Коена, Донні Дечани, який повідомив, що Коен останнім часом все більше стурбований намірами Трампа помститися, а також погрозами його сім’ї, якщо той виступить з показаннями.

“Він був у паніці. Він повторював, що Трамп буде переслідувати мого тестя, а наступними будуть мої діти?”, – помітив Дойч на каналі MSNBC 18 січня. Він також зазначив, що Коен постійно говорить про Трампа: “Ви не знаєте, на що здатна ця людина”.