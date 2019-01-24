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Колишній адвокат Трампа заявив про погрози його сім’ї

24.01.2019

Бывший адвокат Трампа заявил об угрозах его семьеМайкл Коен розповів, що йому загрожує Трамп.

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен заявив про погрози його сім’ї з боку президента США, у зв’язку з чим він відклав свої свідчення в Конгресі США. Про це в середу, 23 січня, повідомляє Bloomberg.

“Майкл Коен, колишній адвокат і підручний президента Дональда Трампа, відклав свої свідчення в Конгресі, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки його сім’ї”, – йдеться у публікації.

Як повідомив у цьому зв’язку адвокат Коена і його представник Ленні Девіс, сім’я Коена просить його не йти на слухання в Конгрес після закликів Трампа та його адвоката Руді Джуліані відкрити розслідування проти тестя Коена.

“Президент тероризував когось, хто хотів сказати правду перед Конгресом”, – заявив Девіс.

Раніше повідомлялося, що Майкл Коен повинен був виступити на відкритих слуханнях у Палаті представників США 7 лютого.

В кінці минулого року Коен був засуджений до ув’язнення, і вирок вступає в силу на початку березня.

У цьому зв’язку демократи в Палаті представників заявляють, що слухання з участю Коена критично важливо провести до того, як він буде укладений.

Президент Трамп в інтерв’ю Fox News в минулому місяці, сказав, що тесть Коена є “дуже багатою персоною”. Звертаючись до свого екс-адвокату, президент запитав: “уклав він угоду зі слідством – ред.), щоб вберегти свого тестя? Уклав він угоду, щоб уберегти свою дружину?” У зв’язку з цим наводяться також висловлювання одного Коена, Донні Дечани, який повідомив, що Коен останнім часом все більше стурбований намірами Трампа помститися, а також погрозами його сім’ї, якщо той виступить з показаннями.

“Він був у паніці. Він повторював, що Трамп буде переслідувати мого тестя, а наступними будуть мої діти?”, – помітив Дойч на каналі MSNBC 18 січня. Він також зазначив, що Коен постійно говорить про Трампа: “Ви не знаєте, на що здатна ця людина”.

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