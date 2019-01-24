Bloomberg назвала країни з найбільшою інноваційний економікою

Сюрпризом індексу став стрибок Ізраїлю

Один з провідних постачальників фінансової інформації в світі, компанія Bloomberg, опублікувала індекс країн за рівнем інновацій у різних сферах життя та економіки на 2019 рік. Список охоплює 200 держав. Сюрпризом цьогорічного індексу став стрибок Ізраїлю, який піднявся на п’ять сходинок і зайняв 5-е місце, обійшовши такі країни, як США і Сінгапур.

На першому місці, як і в минулому році, знаходиться Південна Корея. Друге, третє і четверте місця, випереджаючи Ізраїль, займають відповідно Німеччина, Фінляндія і Швейцарія. Слідом за Ізраїлем йдуть Сінгапур, Швеція, США, Японія, Франція, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Голландія, Китай, Норвегія, Великобританія, Австралія, Канада. Така перша двадцятка.

Інноваційний індекс компанії Bloomberg аналізує десятки критеріїв допомогою семи методів. Це включає такі сфери, як наукові дослідження і розробки, виробничі можливості і концентрація хай-тек компаній. Індекс Bloomberg був опублікований напередодні престижного економічного форуму у швейцарському Давосі, де традиційно збираються представники ділової та політичної еліти всіх країн. В ході нинішнього Давоського форуму будуть обговорюватися такі теми, як доля глобалізації, роль держави в процесі технологічних змін у світі, включаючи впровадження інновацій.

За даними ВЕФ, десятка країн-лідерів виглядає так: