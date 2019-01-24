На тлі масових протестів у Венесуелі міністр оборони підтримав Мадуро

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес не визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо новим лідером країни і виступає на стороні Ніколаса Мадуро. Про це глава військового відомства повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Солдати Вітчизни не приймають президента, накиненого під прикриттям реалізації неясних інтересів або незаконно самопроголошеного», — зазначив він.

Тим часом вже є перші жертви в результаті дій поліції. На даний момент відомо, як мінімум про вісім загиблих.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним головою держави, оголосив про розірвання дипломатичних відносин з США після того, як американський президент Дональд Трамп визнав лідера венесуельської опозиції тимчасовим президентом країни. На вулицях Каракаса проходять масові опозиційні акції. Поліція почала розганяти.