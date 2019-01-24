Біля Голанських висот російські насмерть б’ються з персами за безпеку Ізраїлю

Схоже, в Сирії серйозний військово-політичний розлад між Москвою і начебто до цього часу нашим ситуативним союзником у цій країні — Тегераном. В арабських ЗМІ повідомляють навіть про ніби спалахнули збройні сутички біля кордону з єврейською державою між бійцями російської приватної військової компанії (ПВК) та іранським військом, давно на прохання президента Башара Асада воюють у цій країні з терористами.

При цьому конфлікт (а дуже схоже, що він насправді має місце в районі Голанських висот) став раптовим наслідком недавніх ударів ізраїльської авіації по аеропорту Дамаска, які відбулися 20 і 21 січня.

Але — по порядку. У минулий понеділок командування збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ), всупереч власним правилам, яким слід було багато років, по гарячих слідах докладно прокоментував деталі двох масованих нальотів своїх F-16 на Сирію. Прес-секретар ЦАХАЛ бригадний генерал Ронен Манеліс заявив, що другий і найпотужніший удар по столиці Сирії став ударом відплати за запуск іранської балістичної ракети середньої дальності невідомого типу з території його країни. Ракета була збита над Голанськими висотами системою ПРО «Залізний купол» відразу після перетину сирійсько-ізраїльського кордону.

При цьому командування ЦАХАЛ підкреслило, що здійснював стрілянину іранський розрахунок, сама зброя теж випущено в Ірані. Ракета була завчасно і досить давно заставлена на стартову позицію в декількох десятках кілометрів від державного кордону і приготована до застосування. Але — і це найголовніше для нас! — пуск, за даними генерала Manelisa, зроблений з прикордонної 100-кілометрової зони безпеки «всупереч всім обіцянкам не допускати проникнення іранських сил в цю зону».

Чиї це були обіцянки — ізраїльський генерал дипломатично не згадав. Але всі, хто професійно стежить за ходом війни в Сирії, пам’ятає, що відповідні поруки дала Тель-Авіву Москва в середині минулого літа. Спочатку — 1 липня 2018 року. Тоді спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв повідомив, що за домовленістю з російським керівництвом «іранські формування, які перебувають у Сирії, відступили від лінії розмежування з Ізраїлем на Голанських висотах на відстань не менше 85 кілометрів».

«Іранці відійшли, і прошиитских формувань там немає», — продовжив Лаврентьєв. За його словами, «в сирійській армії залишаються окремі іранські радники, однак від лінії розмежування відвели об’єкти важкої техніки і озброєнь, які могли б представляти загрозу для Ізраїлю».

І далі: «Іран знаходиться на території Сирії легітимно, але ми з іранцями говорили, є необхідність їх військової присутності поблизу ізраїльського кордону? — цитувало влітку Лавреньтева ТАСС. — Вони відверто сказали, що немає. Ну, раз так, навіщо вам там перебувати, давайте відводите свої сили».

Потім Росія посередницькі зусилля на цьому напрямку перевела на ще більш високий рівень. 23 липня 2018 року в Єрусалимі відбулися переговори політичного і військового керівництва Ізраїлю з російською делегацією, до складу якої входили міністр закордонних справ Сергій Лавров і начальник Генштабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов. На наступний день було офіційно повідомлено, що «Москва виступила з ініціативою про створення в Сирії свого роду „зони безпеки“ глибиною 100 км від кордону Ізраїлю».

Правда, і ця, і попередня (85-кілометрова зона) ініціативи Москви спочатку не влаштували ізраїльських партнерів. Бо, вважали вони, домовленості такого роду дадуть можливість Ірану легітимно створити власні військові бази на решті території Сирії, перетворюючи цю країну в свій форпост.

Однак, швидше за все, було визнано, що хоча б такі рішення все ж краще їх повної відсутності. І з середини серпня того ж року на кордон Ізраїлю з боку Сирії були висунуті підрозділи російської військової поліції. Заступник командувача російської угрупованням у Сирії генерал Кураленко розповів, що в 100-кілометровій зоні вже встановлено чотири наших наглядової посади та розпочато цілодобове патрулювання. У перспективі, заявив генерал, постів військової поліції РФ поблизу Голан стане вісім.

Як могли наші патрулі, які мають у своєму розпорядженні навіть розвідувальні літаки, в абсолютно безлюдній, пустельній місцевості не помітити розміщення на стартовій позиції досить масивної іранської балістичної ракети середньої дальності та тривалу підготовку її до стрілянини? З точки зору здорового глузду це абсолютно незрозуміло. Тим більше, якщо мова йде про одну з останніх розробок персів в цій області — БР «Зольфагар», яка стартує з великого тривісного автомобільного тягача.

Втім, якщо врахувати, що за всім цим послідувало, можна припустити, що в дійсності іранські військові зуміли доставити ракету в зону безпеки під великою озброєною охороною, до серйозного зіткнення з якою російські військові поліцейські готові не були. На ці думки наводить просто сенсаційне повідомлення ліванської мережевої газети Al-Modon, що сталося 23 січня. Воно називалося — тривожніше нікуди: «У долині Аль-Габ спалахнули бої між сирійськими та іранськими військовими». На стороні сирійців, повідомляють ліванські джерела, в перестрілках беруть участь і російські бійці.

Зі слів Al-Modon, стрілянина в долині спалахнула рано вранці 22 січня — через добу після звинувачення ізраїльськими військовими Москви в нездатності дотримуватися домовленості і залишити Іран за межами 100-кілометрової зони. Кажуть, що російські військові за підтримки підрозділів 5-го армійського корпусу ЗС Сирії в південній частині долини Аль-Габ (провінція Хама) спробували витіснити частини 4-ї іранської добровольчої дивізії (частина шиїтського ополчення «Хашд аш-Шааби») із селища Анаб. Перси у відповідь відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обидві сторони почали підтягувати до вогнища збройного конфлікту серйозні підкріплення.

Чому іранським збройним формуванням хочеться якомога ближче підібратися до Ізраїлю — зрозуміло. У Тегерані не приховують, що прагнуть ракетні удари по єврейській державі зробити регулярними і нищівними. Аж до остаточного знищення цієї країни. І наробив стільки шуму в світі ракетний пуск БР «Зольфагар» 20 січня — це так, «проба пера». Невипадково днями колишній глава військової розвідки Ізраїлю і голова Інституту дослідження національної безпеки Амос Ядлін визнав: «Північ (його країни — „СП“) перетворюється на фронт, в якому важко відокремити Сирію, Іран і „Хезбаллу“. Це може призвести до війни, хоча не єдиний, хто в ній зацікавлений — це Іран».

Ліванське видання підкреслює, що останнім часом відносини між російськими та іранськими військовими в Сирії і без того постійно загострюються. У Тегерані не залишають без уваги повідомлення Ізраїлю, що він давно про кожному новому авіаційному ударі ЦАХАЛ по цій країні заздалегідь інформує Москву по спеціальній лінії зв’язку. А та, мовляв, на шкоду союзницьким відносинам не ділиться оперативною інформацією з іранськими військовими формуваннями, які знаходяться поруч. Мабуть, історія зі спробою 20 січня ракетного обстрілу території Ізраїлю з зони безпеки біля Голан ці відносини між збройними угрупованнями двох країн загострила до крайності.

Якщо все так, як поінформувала Al-Modon (а треба визнати, що події в долині Аль-Габ в її викладі виглядають дуже логічно), що спалахнуло протистояння Москви і Тегерана здатне вилитися в найближчий час? Як мінімум — у наростаючі труднощі в постачанні російської угруповання в Сирії. Адже відомо, що маршрути польотів наших військово-транспортних літаків на авіабазу Хмеймим пролягають через повітряний простір Ірану та Іраку. Варто персам перекрити для нас цю дорогу — залишиться єдиний шлях. Морем, з Новоросійська і Севастополя через чорноморські протоки. У багатьох сенсах проблематичніше. І не так оперативно.

Нарешті, Тегеран може відкликати свій дозвіл російським військовим льотчикам, які ракетно-бомбові удари по позиціях терористам в Сирії, використовувати його авіабазу Хамадан. Наші Ту-22М3 і Су-24 щоб заощадити час, моторесурс і пальне, літають з цього аеродрому з серпня 2016 року.

Та взагалі — від такого роду конфлікту між союзниками (нехай і лише ситуаційними!) у Сирії виграють тільки терористи, не залишають надії на реванш на Близькому Сході. А ще — США та Ізраїль.