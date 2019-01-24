У світі вперше відзначають новий міжнародний свято

Свято запровадили в ООН.



У світі вперше відзначають Міжнародний день освіти. Він був встановлений 3 грудня 2018 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. У той час в Брюсселі проходила Глобальна конференція з питань освіти, та прийняття резолюції, ініційованої Нігерією і підтриманої 58 державами-членами, продемонструвало політичну волю, спрямовану на підтримку інклюзивної, доступної та якісної освіти для всіх.

ООН зазначає, що освіта є правом кожної людини, воно дозволяє вибратися з бідності й забезпечити добробут у майбутньому. Однак близько 265 мільйонів дітей і підлітків до цих пір не мають можливості піти або закінчити школу.

Встановивши цей День, держави-члени підкреслили важливість рівноцінної за якістю освіти на всіх рівнях, щоб всі люди мали можливість для продовження освіти протягом усього життя, що допомагало б їм набувати необхідні знання і навички, що дозволяло приймати повноцінну участь у житті суспільства, а також вносити внесок у забезпечення сталого розвитку.