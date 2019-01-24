Британські міністри таємно протистоять виходу з ЄС без угоди

Відбуваються таємні зібрання.



Близько 20 міністрів британського уряду таємно зустрічалися в парламенті, щоб обговорити план, який допоможе зупинити Brexit без угоди. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Група міністрів, до складу якої входять п’ять членів уряду Терези Мей, а також молодші міністри, провела обговорення щодо кращого способу уникнути економічного збитку в разі “жорсткого” Brexit.

На зустрічі, зокрема, були присутні міністр з питань пенсій та праці Амбер Радд, міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гзк і міністр енергетики Клер Перрі.

Останній раз група зустрічалася в минулий вівторок для обговорення поправки депутата Лейбористської партії, яка передбачає зняти з порядку денного можливість виходу Британії з ЄС без угоди через продовження статті 50, яка регулює механізм виходу.

Нагадаємо, Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про який домовилися Лондон і Брюссель.

Британський парламент відхилив рекордною кількістю голосів угоду про Brexit, про який Тереза Мей домовилася в Брюсселі.

21 січня прем’єр представила новий план подальших дій, але він практично не відрізняється від її попередніх пропозицій, за винятком кількох змін.