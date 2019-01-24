До уваги експортерів: на Одещині нова схема поборів від керівніцтва Одеської митниці Передерія і Артеменка

Експортери волоських горіхів не встигають заробляти на хабарі для високопосадовців

Одеської митниці, які щодня вигадують нові схеми поборів. Тільки-но відгриміли гучні мітинги та акції підприємців, що призвели до усунення з посади в. о. керівника Одеської митниці Сергія Мартинова, проте його нащадки — заступник начальника Одеської митниці ДФС Передерій Володимир Всеволодович та начальник управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці ДФС Артеменко Андрій Володимирович, продовжили тиск на експортерів волоських горіхів та задіяли нову схему з патентами на права інтелектуальної власності для перешкоджання їх законній діяльності.

Підприємці надали докази такого митного свавілля. Зокрема компанія “Файнпрод”, що не порушає нічиї права інтелектуальної власності та має дозвіл на використання упаковки від пана Шевченка, у патенті якого зазначено, що в коробці щонайменше дві поліетиленові упаковки, а в того ж самого Чорнія одна пластикова. Альо Артеменко, витріщивши очі, почав казати, що це треба дослідити.

Якщо митники не розуміють математику, то навіщо ходять на роботу?

Підприємці намагались хоч до когось додзвонитись на Одеську митницю, але марно. На офіційному телефону, вказаному на сайті, вдалося додзвонитись лише до якоїсь представниці митниці, але та почала лепотіти якусь нісенітницю про якісь завдання

Призупинили митне оформлення волоських горіхів по одному патенті (фото 2), а потім через п’ять днів, мабуть з переляку, скасували. Та надіслали лист з повідомленням про поновлення митного оіформлення (фото 3).







А потім, виплив документ, згідно з яким щодо трьох винахідників “патентної схеми” — Передерія, Артеменка та Олексія Гащицького, фахівц відділу захисту прав інтелектуальної власності управління заходів нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС, вже триває кримінальне розслідування, і як стало відомо з інсайдерських джерел, правоохоронні органи вже готуються цій трійці вручити підозри.

Ноу-хау поборної схеми Артеменка-Передерія-Гадщицького в тому, що смороду волоські горіхи зупиняють на підставі закону про державний ринковий контроль (увага!) за нехарчовою продукцією. Трійцю посадовців не бентежить, що горіхи всеж-таки харчова продукція. Більш того, не сповіщаючи власників товару і без їх присутності, з призупиненого для оформлення вантажу митники беруть зразки для незрозуміло якої експертизи. Щоправда, згідно з законом (частина 21 ст. 356 Митого Кодексу), після відбору зразків, за згодою декларанта, товар повинені негайно випустити у вільний обіг. Альо не на Одеській митниці. Отже експортери вимушені платити хабарі, щоб замитнити свій швидкопсувний товар.

І може так все і сталося, якщо б вантаж не належав бійцям АТО, які просто відмовляються платити хабарі чиновникам. Більш того, АТОвці заявили, що припинять свавілля на Одеській митниці власними руками, якщо влада бездіє!

У найближчу пятницю та суботу вони запланували ходу до маєтку премєр-міністра, щоб запитати в нього: допоки триватиме цей безлад та знущанням над підприємцями, які до того ще й віддали своє здоров’я, захищаючи вітчизну?

Якщо прем’єр не почує, то АТОвці планують піти ще до маєтку гаранта Конституції. Для них це останнє сподівання припинити безлад на Одещині.

Як сказавши член організації, яка захищає права АТОвців, бійці налаштовані поїхати на наступному тижню на Одеську митницю і власноруч затримати Передерія та Мартинова та передати в руки правоохоронцям.

Джерело: aspi.com.ua

До уваги експортерів: на Одещині нова схема поборів від керівніцтва Одеської митниці Передерія і Артеменка оновлено: Січень 24, 2019 автором: Redactor