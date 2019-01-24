Стало відомо, скільки дітей у світі не вміють писати і рахувати

Опублікований звіт ЮНЕСКО.



У всьому світі 262 млн дітей не мають доступу до шкіл, в цілому ж, 617 млн дітей не вміють ні читати, ні рахувати, повідомила Німецька комісія ЮНЕСКО в Бонні з нагоди відзначення у четвер, 24 січня, Всесвітнього дня освіти.

Голова комісії Марія Бемер (Maria Böhmer) у цій зв’язку констатувала наявність проблем і в Німеччині. “Рівень освіти батьків, як і раніше має вирішальне значення для того, чи отримають діти вищу освіту. Ми повинні докласти інтенсивні зусилля до того, щоб наявними можливостями у сфері освіти користувалися і малоосвічені сім’ї з міграційними корінням”, – зазначила вона.

Марія Бемер констатувала також зростаючу нестачу вчителів у Німеччині. Тільки з-за відходу великого числа викладачів на пенсію, до 2030 року утворюється додатковий дефіцит вчителів в обсязі 6800 викладачів в рік. А якщо врахувати зростання числа школярів, то вже до 2020 року додатковий дефіцит учительських кадрів початкових шкіл збільшиться на 1300 рік, а до 2025 року – майже на 3800 в рік.

“Вже сьогодні ми відчуваємо брак висококваліфікованих вчителів, і з кожним роком ця нестача тільки збільшується”, – зазначила глава Німецької комісії ЮНЕСКО.