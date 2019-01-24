У Латвії 9 осіб стали жертвами грипу

Всі вони не були щеплені



У цьому сезоні від грипу в Латвії померло вже дев’ять осіб. Всі ці люди страждали хронічними захворюваннями і не були щеплені від грипу. Про це свідчать дані Центру контролю і профілактики захворювань.

Інтенсивність грипу зростає, однак лікарі спростовують чутки про особливо небезпечний штам і просять латвійців не роздувати паніку.

Зараз інтенсивність грипу в Латвії – 169,1 випадок на 100 000 жителів. В Ризі, Юрмалі, Єлгаві, Валмиере та Резекне інтенсивність вище, ніж 100 випадків на 100 000 осіб – тобто перевищено епідемічний поріг. Крім того, збільшилося число хворих на пневмонію, яка теж буває викликана грип. З початку сезону в лікарні потрапило 550 пацієнтів з діагнозом “грип” і ще 125 – з діагнозом “пневмонія, викликана грип”. Найбільше хворих спостерігається у вікових групах до 4 років і від 5 до 14 років.

У минулому сезоні від грипу в Латвії помер 91 чоловік, у позаминулому – 75. В цьому році із-за ускладнень, викликаних грипом, померла п’ять чоловіків і чотири жінки. Їх середній вік – 71 рік. У всіх них був грип типу А, в трьох випадку з дев’яти – конкретний підтип A/H1pdm09.