Два президента у Венесуелі: чого чекати далі

Політична криза у Венесуелі перекинулася з ніг на голову в середу, коли ряд світових держав оголосили, що вони визнають лідера опозиції Хуана Гуайдо в якості законного тимчасового президента Південної Америки. За словами президента США Дональда Трампа, громадяни Венесуели занадто довго страждали від незаконного режиму Ніколаса Мадуро.

Незабаром після того, як США підтримали опозицію в Венесуелі, свою підтримку висловили Канада, Бразилія, Колумбія, Чилі, Перу, Еквадор, Аргентина, Парагвай і Коста-Ріка. Але по мірі появи драматичних новин з Венесуели фахівці заявили, що вони не впевнені, яким може бути безпосередній вплив і як Мадуро може відреагувати.

Віце-президент Ради Америки і Американського суспільства Ерік Фарнсворт зазначив, що крок Гуайдо і швидке визнання з боку Трампа у день рідкісних масових протестів у Венесуелі — був «явним переломним моментом» для збройного режиму Мадуро.

«Мадуро не може погодитися з цією зміною — йому доведеться якось відреагувати», — підкреслив Фарнсворт.

Сам Мадуро не втрачав часу, щоб розпочати контратаку. З «народного балкона президентського палацу він оголосив, що розриває дипломатичні відносини з США, і дав американському дипломатичному персоналу 72 години, щоб покинути країну. Він заявив про спробу державного перевороту, закликавши прихильників і, що особливо важливо, збройні сили чинити опір цьому «будь-якою ціною».

За словами Мадуро, вороги хочуть вкрасти у Венесуели нафту, газ, золото, а також почати управляти дивною з Вашингтона. Крім розриву зв’язків з США, багато хто тепер очікують, що Мадуро накаже заарештувати Гуайдо або інших лідерів опозиції.

Якщо це станеться, США і міжнародне співтовариство будуть змушені відреагувати. Найбільш вірогідним кроком буде посилення нафтових санкцій у спробі економічно задушити режим Мадуро.

Посилення економічних санкцій може посилити і без того серйозну гуманітарну ситуацію, яка, за словами ООН, створила найбільший міграційний криза в новітній історії Латинської Америки.

Військове втручання, яке потенційно могло б призвести до масових руйнувань і великих людських жертв і могло б втягнути США у брудний і тривалий процес окупації і реконструкції, також було небажаним.

Трамп сподівається, що Мадуро і оточуючі його люди зрозуміють, що у них тепер немає «безпосереднього майбутнього», і їм потрібно було шукати мирний вихід, який би привів до відновлення демократії у Венесуелі.