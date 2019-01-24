Україна в січні-листопаді минулого року імпортувала з

Росії товарів на $7,4 мільярда, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний

період 2017 року. Про це свідчать дані Державної служби

статистики України.

У той же час експорт українських товарів у Росію знизився.

За 11 місяців минулого року Україна поставила до росії товарів на $3,3 мільярда,

що на 7% менше, ніж у 2017 році. Однак конкретної структури торгівлі з

Росією Держстат не призводить.

У той же час за рік від’ємне сальдо торгівлі з Росією

досягло показника в $4,08 млрд.

Раніше SKELET-info повідомляв про зростання торгівлі з РФ і збільшення залежності виробників в ряді галузей від російського ринку. Але саме в кінці 2018-го «стрімке зростання обсягів двосторонньої торгівлі» стали активно використовувати в пропаганді найрізноманітніші представники так званої партії світу. Це зростання, зокрема, наводиться в якості основного аргументу на користь твердження про неможливість України розвиватися без співпраці з Росією навіть в умовах війни, а отже, і необхідності переорієнтації на «традиційні ринки».