У Франції “жовті жилети” будуть балотуватися в Європарламент

Серед кандидатів 10 осіб.



Представники протестного французького руху “жовті жилети” оголосили про плани виставити кандидатів на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться в травні. Про це повідомляє Euractiv.

В групу кандидатів входять 10 чоловік у віці від 29 до 53 років, серед яких – водій навантажувача, домогосподарка і директор з продажів.

Список очолить Інгрід Левавазье, яка сама виховує двох дітей і працює доглядальницею у Нормандії. Нещодавно вона відкинула пропозицію стати коментатором телеканалу BFM після отримання погроз від інших представників “жовтих жилетах”, які належать до провідних медіа з підозрою.

Прес-секретар групи Айк Шахинян заявив, що в цілому будуть представлені 79 кандидатів, а решта 69 будуть обрані на внутрішньому голосуванні до середини лютого.

Опублікований у середу опитування показало, що “жовті жилети”, які почали антиурядові акції протесту в середині грудня, можуть отримати 13% голосів на виборах.

Соціологи вважають, що участь “жовтих жилетах” у виборах в першу чергу може відтягнути голоси у правій партії Марін Ле Пен.