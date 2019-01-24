Опубліковані подробиці про можливого наступника Мадуро

Венесуелу роздирає політична криза.



На тлі масових протестів проти режиму президента Ніколаса Мадуро, інавгурація якого відбулася 10 січня, спікер парламенту країни Хуан Гуайдо був оголошений тимчасовим президентом країни.

Підтримку молодому політику вже висловили у Вашингтоні та європейських структурах. Гуайдо також підтримали країни-члени «групи Ліми» – Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай і Перу. У той же час, міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес заявив, що армія не визнає спікера парламенту Хуана Гуайдо президентом країни. «Спробу перевороту» розкритикували в Росії, Болівії та Мексиці. Все, що відомо про молодого опозиціонера Хуані Гуайдо, бросившем виклик режиму Мадуро у Венесуелі.

Життя до політики

За мірками політичної кар’єри спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо дуже молодий – йому лише 35 років. За даними з відкритих джерел, Гуайдо народився і виріс у багатодітній родині, його батьки – вчитель і пілот авіаліній. Політик отримав освіту інженера, після отримання диплома проходив навчання в Університеті Джорджа Вашингтона в США. У 1999 році сім’я Гуайдо пережила трагічну стихійне лихо – зсуви в штаті Варгас.

Стихійне лихо вразило густонаселений прибережний район країни. В результаті зсуву грунту, викликаного рясними опадами, загинули десятки тисяч людей. Зсуви знищили тисячі житлових будинків і будівель. Десятки тисяч людей стали біженцями, а збитків інфраструктурі країни перевищив суму 1,7 млрд доларів. Сім’я майбутнього опозиціонера в результаті трагедії на час стала фактично бездомною.

За свідченнями колег Гуайдо, трагедія справила великий вплив на його політичні погляди, оскільки нове на той момент уряд Уго Чавеса не змогла ефективно відреагувати на катастрофу.

Політична діяльність

Під час навчання Хуан Гуйдо став активним учасником студентського політичного руху, який активно протестував проти рішення уряду не відновлювати ліцензію на мовлення незалежної телемережі RCTV. Його група також протестувала проти політики уряду Уго Чавеса.

У 2009 році Гуайдо стає одним із засновників партії «Народна воля». На парламентських виборах 2010 року політик був обраний альтернативним федеральним депутатом, а за підсумками виборів 2015 року отримав повноцінний мандат в Національній Асамблеї.

У 2018 році Гуайдо став лідером парламентської опозиції. В Національній Асамблеї Гуайдо розслідував корупцію адміністрації Мадуро. У 2017 році він брав участь в акціях протесту і постраждав від гумових куль поліції. У грудні 2018 року Гуайдо був обраний спікером парламенту Венесуели.

Після інавгурації президента Мадуро 10 січня його протистояння з правлячим режимом загострилося. 13 січня опозиціонера затримали співробітники SEBIN – служби держбезпеки Венесуели. Тим не менше, влада звільнила його вже через 45 хвилин. На тлі масових протестів проти інавгурації президента Мадуро, Національна асамблея оголосила Гуайдо виконуючим обов’язки президента Венесуели.

Подальші перспективи

Ситуація у Венесуелі залишається невизначеною. Хоча інавгурація Мадуро спровокувала масові протести і сутички по всій країні, і Гуайдо рішуче підтримали США і сусідні країни, обраний президент Мадуро не поспішає відмовлятися від влади.

Збройні сили Венесуели і силовики, при цьому, поки публічно не висловлює підтримку опозиції, що робить позицію Гуайдо нестійкою.

У той же час, ЗМІ вже з’явилися повідомлення про масовий перехід військової та мілітаризованої поліції в Каракасі на бік демонстрантів. Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що не виключає жодного сценарію щодо Каракаса.