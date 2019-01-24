У Башкирії оповіщати населення про надзвичайні ситуації будуть церковні дзвони

Жителів Уфи будуть сповіщати про НС через дзвоновий сполох. Про це повідомив голова Держкомітету РБ з надзвичайних ситуацій Фарит Гумеров на підведенні підсумків роботи рятувальників за 2018 рік. За його словами, відповідна угода вже підписана.



– У звітному році був побудований регіональний сегмент комплексної системи екстреного оповіщення людей. Цю систему планується здати в промислову експлуатацію в першому кварталі поточного року. Держкомітет республіки не виключає й інші способи інформування мешканців про надзвичайні ситуації, наприклад, через дзвоновий сполох. З цією метою нами підписано угоду про співпрацю з Уфимської єпархії російської православної церкви, – повідомив Фарит Гумеров.

Набат — сповіщення або тривожний сигнал для збору народу, подається зазвичай ударами в дзвін. У Збройних Силах Росії набатний сигнал використовується до цих пір для подавання сигналу пожежної тривоги, наприклад, в автопарках і так далі. В якості сигнального інструменту (біла) виступають предмети, пофарбовані в червоний колір.